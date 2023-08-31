Происшествия 31.08.2023 в 11:58
В ГИБДД Бурятии назвали причину падения автомобиля в обрыв
У внедорожника во время движения оторвалось колесо
Текст: Константин Воронов
В ГИБДД Бурятии сообщили причину трагического ДТП в Северобайкальском районе, где внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» на перевале упал с 30-метровой высоты. По предварительным данным, во время движения у автомобиля оторвалось заднее левое колесо. Из-за внезапной поломки водитель потерял управление над машиной, и она сорвалась обрыв.
Как уже сообщал «Номер один», спасатели извлекли тело 68-летнего водителя из автомобиля и доставили его в Северобайкальск.
Напомним, на днях из-за лопнувшего колеса перевернулся автомобиль «Митцубиси Паджеро» в Кабанском районе. В результате аварии травмы получила женщина-водитель.
Фото: «Номер один»
Как уже сообщал «Номер один», спасатели извлекли тело 68-летнего водителя из автомобиля и доставили его в Северобайкальск.
Напомним, на днях из-за лопнувшего колеса перевернулся автомобиль «Митцубиси Паджеро» в Кабанском районе. В результате аварии травмы получила женщина-водитель.
Фото: «Номер один»
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