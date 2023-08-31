В Бурятии жительницу осудили на 7 лет за убийство отчима-извращенца

В республике Гусиноозерский городской суд вынес суровый приговор жительнице, обвиняемой в убийстве своего отчима.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, отчим подсудимой распивал спиртные напитки, а затем предложил падчерице вступить с ним в половую связь. Она ответила на это отказом, из-за чего завязалась ссора. Во время конфликта обвиняемая схватила бутылку из-под шампанского и нанесла ею 6 ударов в голову мужчины. Отчим скончался на месте.

Жительницу признали виновной в умышленном убийстве (часть 1, статья 105 УК РФ). Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также с нее взыскали в пользу потерпевшей стороны материальный ущерб в размере 70 120 рублей вместе с компенсацией морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.





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