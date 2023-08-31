Житель Бурятии шесть раз пырнул ножом свою ревнивую избранницу
В Закаменском районе во время застолья пара жителей поссорились на почве ревности со стороны женщины. Пьяный мужчина на фоне конфликта нанес своей сожительнице шесть ударов ножом. Как отмечают в Верховном суде республики, часть ранений пришлась в жизненно-важные органы в области живота, которые причинили тяжкий вред здоровью с повреждением печени и других внутренних органов потерпевшей.
Убийство не доведено до конца благодаря другой знакомой, которая была в компании – она вызвала «скорую». По итогу суд назначил буйному сельчанину наказание в виде 7 лет лишения свободы.
«Осужденный настаивал на том, что умысла на убийство у него не было, однако суд отверг его доводы, поскольку выбранное орудие преступления имеет высокую поражающую силу, нанесение множества ударов в жизненно важные органы свидетельствовали о том, что он желал причинить смерть своей жертве»,
- отметили в пресс-службе ведомства.
«Наказание суд апелляционной инстанции счел справедливым и оставил приговор суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного - без удовлетворения»,
- добавили в суде.
Фото: "Номер один"