Происшествия 31.08.2023 в 17:23
В центре Улан-Удэ девочка попала под колеса автомобиля
10-летняя школьница перебегала дорогу в неположенном месте
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня, 31 августа, около 14:30 дня произошло ДТП по улице Смолина. Под колеса автомобиля угодила 10-летняя девочка.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель 1987 года рождения на машине «Тойота Камри» ехал по Смолина в сторону улицы Советская. Вне зоны пешеходного перехода он сбил девочку 2013 года рождения.
Ребенка осматривают медицинские работники.
Фото: Номер один
Тегиребенок ДТП пешеходный переход