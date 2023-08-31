Происшествия 31.08.2023 в 17:23

В центре Улан-Удэ девочка попала под колеса автомобиля

10-летняя школьница перебегала дорогу в неположенном месте
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ девочка попала под колеса автомобиля

Сегодня, 31 августа, около 14:30 дня произошло ДТП по улице Смолина. Под колеса автомобиля угодила 10-летняя девочка.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель 1987 года рождения на машине «Тойота Камри» ехал по Смолина в сторону улицы Советская. Вне зоны пешеходного перехода он сбил девочку 2013 года рождения.

Ребенка осматривают медицинские работники.


Фото: Номер один

Теги
ребенок ДТП пешеходный переход

Все новости

В центре Улан-Удэ девочка попала под колеса автомобиля
31.08.2023 в 17:23
«Они просят уже миллион!»
31.08.2023 в 17:20
Жительница Бурятии убила сожителя матери на следующий день после ее смерти
31.08.2023 в 16:55
В Улан-Удэ агрессивный горожанин побил инвалида
31.08.2023 в 16:30
В Улан-Удэ возросло количество нападений хозяйских собак
31.08.2023 в 16:20
Жительница Улан-Удэ взыскала компенсацию за неудачные покатушки
31.08.2023 в 16:09
Бурятия участвует в проекте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ
31.08.2023 в 15:44
В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине
31.08.2023 в 15:34
В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео
31.08.2023 в 15:26
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108
31.08.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
«Они просят уже миллион!»
В Новосибирске топ-менеджер, сбившая пятилетнего ребенка, отказалась ему помогать
31.08.2023 в 17:20
Жительница Бурятии убила сожителя матери на следующий день после ее смерти
Чтобы отвести от себя подозрения, она обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении отчима
31.08.2023 в 16:55
В Улан-Удэ агрессивный горожанин побил инвалида

Горожанин нанес побои молодому человеку из-за внезапно возникшей неприязни

31.08.2023 в 16:30
Житель Бурятии шесть раз пырнул ножом свою ревнивую избранницу
Женщину спасла знакомая, которая вызвала «скорую»
31.08.2023 в 13:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru