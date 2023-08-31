В центре Улан-Удэ девочка попала под колеса автомобиля

Сегодня, 31 августа, около 14:30 дня произошло ДТП по улице Смолина. Под колеса автомобиля угодила 10-летняя девочка.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель 1987 года рождения на машине «Тойота Камри» ехал по Смолина в сторону улицы Советская. Вне зоны пешеходного перехода он сбил девочку 2013 года рождения.

Ребенка осматривают медицинские работники.





Фото: Номер один