Происшествия 01.09.2023 в 09:28

В Улан-Удэ передали в суд дело об убийстве в кафе

Парень на почве ревности зарезал посетителя прямо в заведении
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ передали в суд дело об убийстве в кафе
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве парня в летнем кафе.

Напомним, преступление произошло ночью 11 июня в летнем кафе на улице Лимонова в Улан-Удэ. По версии следствия, у обвиняемого, который пришел в заведение со своей девушкой, после употребления алкоголя на фоне ревности возник конфликт с одним из посетителей заведения, переросший в потасовку, которая продолжилась на улице. Позже очевидцы разняли дравшихся людей. Однако обвиняемый, не успокоившись, выхватил из кармана нож, забежал вслед за противником обратно в кафе и нанес ему два удара в грудь и живот, после чего скрылся. Потерпевший вскоре скончался от острой кровопотери. Убитому парню было 29 лет.

Злоумышленника нашли и задержали. Его взяли под стражу, сейчас он продолжает находиться в СИЗО.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.


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