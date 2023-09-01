Пьяный водитель промчался по Арбату в центре Улан-Удэ

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за вождение в состоянии опьянения и без прав, а также за повреждение дорожного ограждения. Автомобиль нарушителя отправили на специализированную штрафстоянку.









Ночью 31 августа в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что пьяный водитель иномарки не справился с управлением и выехал на пешеходную зону на ул. Ленина, именуемую в народе Арбатом. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж ДПС.«Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем автомобиля «Тойота Марк 2» 37-летнего водителя с признаками опьянения. Выяснилось, что гражданин не имеет прав управления транспортом. Освидетельствование водителя показало результат 1,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии