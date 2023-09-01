Жительница Бурятии из-за пьяной езды лишилась «Тойоты Камри»

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Гусиноозерска. Женщина в очередной раз попала на скамью подсудимых из-за любви выпивать за рулем.«В октябре 2020 года женщину осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не сделав должных выводов, в феврале 2023 года после употребления спиртных напитков она решила отогнать автомобиль на стоянку и вновь села за руль, после чего была задержана сотрудниками ГИБДД», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил её к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Также она лишена водительских прав сроком на 3 года. Принадлежащий осужденной автомобиль «Тойота Камри» конфискован в доход государства.Приговор в законную силу еще не вступил. Женщина обжаловала его в апелляционном порядке.Фото: «Номер один»