Происшествия 02.09.2023 в 10:35

Житель Бурятии взял кредит и перевел его мошеннику

Мужчина поверил лже-полицейскому, который позвонил ему на телефон
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии взял кредит и перевел его мошеннику
Еще 43 жителя республики стали жертвами мошенников за последнюю неделю. Они отдали аферистам в общей сложности 8 млн. рублей, сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Самой крупной суммы лишился житель Кабанского района. Ему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного лица, который представился полицейским из Владивостока. Лже-правоохранитель пояснил, что органы внутренних дел якобы предотвратили хищения денежных средств со счета мужчины, однако для защиты сбережений от последующего хищения необходимо оформить кредит. Требования звонившего потерпевший выполнил. Сельчанин взял в одном из банков кредит на 900 тысяч рублей и перевел их на счет, указанный мошенником.

Всего с начала года жертвами интернет-преступников в Бурятии стали уже 1673 человека. Они лишились 413 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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