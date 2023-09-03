Происшествия 03.09.2023 в 16:22
В соцсетях появилась информация о маньяке в сотых кварталах Улан-Удэ
Официальных подтверждений от силовиков пока нет
Текст: Станислав Сергеев
В паблике «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на домовые чаты сотых кварталов появилась информация о маньяке, который напал на девушку.
«Обсуждают случай, предположительно, произошедший 1 сентября. По их словам, утром 1 сентября, мужчина в 104 квартале напал на девушку, ударив ее по голове бутылкой. Мужчина изнасиловал жертву и всячески над ней издевался, пока на помощь не подоспели прохожие», сообщает паблик.
Официальной информации на этот счет пока никто не предоставил.
Фото: «Номер один».
«Обсуждают случай, предположительно, произошедший 1 сентября. По их словам, утром 1 сентября, мужчина в 104 квартале напал на девушку, ударив ее по голове бутылкой. Мужчина изнасиловал жертву и всячески над ней издевался, пока на помощь не подоспели прохожие», сообщает паблик.
Официальной информации на этот счет пока никто не предоставил.
Фото: «Номер один».
Тегиманьяк