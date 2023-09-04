Происшествия 04.09.2023 в 09:26
В Улан-Удэ неизвестный поджёг жилой дом
Из горящего здания эвакуировались взрослые и дети
Текст: Евгения Гармаева
На выходных на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании дома по улице Янтарная в Улан-Удэ.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем.
К тушению привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировано за 16 минут на площади 32 кв.м. Пострадавших нет.
Как отметили в МЧС Бурятии, предварительная причина пожара - поджог.
Фото: МЧС Бурятии
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем.
К тушению привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировано за 16 минут на площади 32 кв.м. Пострадавших нет.
Как отметили в МЧС Бурятии, предварительная причина пожара - поджог.
Фото: МЧС Бурятии
Тегиподжог пожар мчс бурятии