Происшествия 04.09.2023 в 09:26

В Улан-Удэ неизвестный поджёг жилой дом

Из горящего здания эвакуировались взрослые и дети
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ неизвестный поджёг жилой дом
На выходных на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании дома по улице Янтарная в Улан-Удэ. 

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. 

К тушению привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировано за 16 минут на площади 32 кв.м. Пострадавших нет.
Как отметили в МЧС Бурятии, предварительная причина пожара - поджог.



Фото: МЧС Бурятии
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