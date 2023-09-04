В Улан-Удэ неизвестный поджёг жилой дом

На выходных на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании дома по улице Янтарная в Улан-Удэ.До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем.К тушению привлекались 16 человек и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировано за 16 минут на площади 32 кв.м. Пострадавших нет.Как отметили в МЧС Бурятии, предварительная причина пожара - поджог.