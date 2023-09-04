Происшествия 04.09.2023 в 10:44

В столице Бурятии задержали маньяка, изнасиловавшего девушку

Происшествие случилось в районе 100-ых кварталов
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Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии задержали маньяка, изнасиловавшего девушку

Как сообщал «Номер один», накануне в соцсетях Улан-Удэ со ссылкой на домовые чаты 100-ых кварталов опубликовали информацию о маньяке, который напал на девушку. В сообщении говорилось, что утром 1 сентября неизвестный в 104 квартале напал на прохожую, ударив по голове бутылкой. Мужчина изнасиловал жертву и всячески издевался над ней, пока на помощь не подоспели прохожие.

Как рассказали в полиции, преступника удалось задержать.

«Сотрудниками полиции задержан 26-летний уроженец Джидинского района, подозреваемый в совершении тяжкого преступления на территории Октябрьского района утром 1 сентября. Мужчина ранее судим», 

 сообщили в МВД Бурятии.


Фото: Номер один

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