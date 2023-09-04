Лихачка из Бурятии получила 31 штраф за превышение скорости в Татарстане

Бурятские судебные приставы взыскали с уроженки Кабанского района 16 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД. 31 акт об административных правонарушениях 37-летняя автоледи получила в Республике Татарстан за превышение скорости.

«Помимо штрафов за неисполнение требований судебного пристава женщине придется оплатить исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, где было допущено несвоевременное погашение задолженности»,

- добавили в сообщении.



Служба судебных приставов по Республике Бурятия рекомендуют периодически проверять наличие задолженностей. Это можно сделать в личном кабинете на портале Госуслуг во вкладке «Штрафы, долги», на сайте Управления ФССП по Республике Бурятия в разделе «Банк данных исполнительных производств» и с помощью голосового бота Полина по номеру телефона 8-800-303-0000.





Фото: "Номер один"