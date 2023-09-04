Происшествия 04.09.2023 в 11:38

В Бурятии женщина сломала ногу во время сбора грибов

Жительницу выручили спасатели
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии женщина сломала ногу во время сбора грибов

Вечером, 3 сентября, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал из Иволгинского района. В лесу местная жительница 1986 года рождения, во время сбора дикоросов сломала ногу и не могла самостоятельно выйти.

«Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС оказали первую помощь пострадавшей женщине, наложили шину на травмированную ногу. С помощью носилок эвакуировали женщину из леса»,

 – рассказали в пресс-службе ГО и ЧС.
Травмированную женщину в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передали бригаде скорой помощи.



Фото: Номер один

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спасатели иволгинский район

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