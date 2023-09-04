Происшествия 04.09.2023 в 14:48
Житель Бурятии спрятал наркотики в стайке для скота
Любителя конопли задержали правоохранители
Текст: Евгения Гармаева
В Джидинском районе задержали 38-летнего сельчанина, у которого обнаружили и изъяли наркотик растительного происхождения. По результатам экспертизы – марихуана весом около 4 килограммов.
Задержанный рассказал, что собрал дикорастущую коноплю для себя в поле неподалеку от животноводческой стоянки, где трудится разнорабочим. Наркотик он спрятал в стайке для скота.
Фото: МВД Бурятии
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