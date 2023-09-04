Житель Бурятии спрятал наркотики в стайке для скота

В Джидинском районе задержали 38-летнего сельчанина, у которого обнаружили и изъяли наркотик растительного происхождения. По результатам экспертизы – марихуана весом около 4 килограммов.

Задержанный рассказал, что собрал дикорастущую коноплю для себя в поле неподалеку от животноводческой стоянки, где трудится разнорабочим. Наркотик он спрятал в стайке для скота.







Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Он привлечен к уголовной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача. Возбуждено уголовное дело.