Происшествия 04.09.2023 в 14:48

Житель Бурятии спрятал наркотики в стайке для скота

Любителя конопли задержали правоохранители
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Текст: Евгения Гармаева
Житель Бурятии спрятал наркотики в стайке для скота

В Джидинском районе задержали 38-летнего сельчанина, у которого обнаружили и изъяли наркотик растительного происхождения. По результатам экспертизы – марихуана весом около 4 килограммов.

Задержанный рассказал, что собрал дикорастущую коноплю для себя в поле неподалеку от животноводческой стоянки, где трудится разнорабочим. Наркотик он спрятал в стайке для скота.


Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Он привлечен к уголовной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача. Возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД Бурятии
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наркотик джидинский район

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