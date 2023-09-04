Следком Бурятии расследует перестрелку между полицейскими и «черными копателями»
Следственный комитет Республики Бурятия продолжает расследование уголовного дела в отношении жителей Окинского района в возрасте от 21 до 28 лет. Их обвиняют по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти. Отметим, максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.
Как сообщили в Следкоме Бурятии инцидент случился 26 июля 2023 года вечером. Как оказалось, активных сопротивляющихся было шестеро.
Пятерым нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Увидев сотрудников полиции, нелегальные добытчики минерала, проигнорировав требования о прекращении незаконных действий, решили незамедлительно скрыться с месторождения. Не желая быть привлеченными к ответственности за незаконный оборот нефрита шестеро более активных из всей группы лиц мужчин, оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, назначены ряд судебных экспертиз»,
- отметили в сообщении.
Фото: Следком Бурятии