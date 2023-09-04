Происшествия 04.09.2023 в 15:09

Следком Бурятии расследует перестрелку между полицейскими и «черными копателями»

Шестерым добытчикам нефрита предъявили обвинение за нападение на представителей власти
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Текст: Евгения Гармаева
Следком Бурятии расследует перестрелку между полицейскими и «черными копателями»

Следственный комитет Республики Бурятия продолжает расследование уголовного дела в отношении жителей Окинского района в возрасте от 21 до 28 лет. Их обвиняют по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти. Отметим, максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

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Речь идет об инциденте, произошедшем в конце июля в Окинском районе. Как сообщал «Номер один», в районный отдел полиции обратились представители службы безопасности добывающей компании. Они рассказали, что группа граждан незаконно добывает нефрит на территории месторождения. Для проверки сообщения в Окинский район выехали правоохранители. В результате оперативно-розыскных мероприятий группу граждан из 30 человек обнаружили на территории Оспинского месторождения нефрита. При задержании некоторые из нарушителей оказали активное сопротивление, бросали камни и произвели несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, в свою очередь, применили табельное оружие.

Как сообщили в Следкоме Бурятии инцидент случился 26 июля 2023 года вечером. Как оказалось, активных сопротивляющихся было шестеро.

«Увидев сотрудников полиции, нелегальные добытчики минерала, проигнорировав требования о прекращении незаконных действий, решили незамедлительно скрыться с месторождения. Не желая быть привлеченными к ответственности за незаконный оборот нефрита шестеро более активных из всей группы лиц мужчин, оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, назначены ряд судебных экспертиз»,

- отметили в сообщении. 
Пятерым нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Фото: Следком Бурятии

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следком бурятии Окинский район нефрит

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