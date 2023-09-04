Происшествия 04.09.2023 в 16:25
В Улан-Удэ без вести пропал 44-летний житель
Его местонахождение неизвестно с 31 августа
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии разыскивают Павла Николаевича Баранова. 44-летний мужчина исчез 31 августа. Из особых примет – житель носит очки.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Одежда: серая кофта, серые брюки, черные ботинки.
Инфорг: Лариса, 89146337353
О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в РБ"