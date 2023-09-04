В Улан-Удэ без вести пропал 44-летний житель

В столице Бурятии разыскивают Павла Николаевича Баранова. 44-летний мужчина исчез 31 августа. Из особых примет – житель носит очки.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Одежда: серая кофта, серые брюки, черные ботинки.









Инфорг: Лариса, 89146337353



О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).







Фото: "Лиза Алерт в РБ"