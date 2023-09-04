Происшествия 04.09.2023 в 16:25

В Улан-Удэ без вести пропал 44-летний житель

Его местонахождение неизвестно с 31 августа
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ без вести пропал 44-летний житель

В столице Бурятии разыскивают Павла Николаевича Баранова. 44-летний мужчина исчез 31 августа. Из особых примет – житель носит очки.

 Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

 Одежда: серая кофта, серые брюки, черные ботинки.

 Инфорг: Лариса, 89146337353

О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).



Фото: "Лиза Алерт в РБ"

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