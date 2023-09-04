Происшествия 04.09.2023 в 16:59

В Бурятии распространили кадры с перестрелкой между полицией и «черными копателями»

Добытчики нефрита бросали камни, полиция открыла огонь
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии распространили кадры с перестрелкой между полицией и «черными копателями»

В местных пабликах распространился видеоролик, на котором запечатлена перестрелка в Окинском районе между нелегальными добытчиками нефрита и сотрудниками полиции.


На кадрах видно, как полицейские открыли огонь из табельного оружия. Они стреляют в воздух, в ответ на них летят камни. На фоне слышны громкие крики.


«Все остаемся на местах, слазим с коней! Все легли на землю. Я буду стрелять! Все легли, в противном случае я открою огонь на поражение!»

 - кричит полицейский с оружием.
Копатели стояли вблизи квадроциклов. На кадрах видно, как один из добытчиков нефрита подходит к автотранспорту, и в этот момент получает выстрел в область ноги. Видео обрывается.

Следком Бурятии расследует перестрелку между полицейскими и «черными копателями»
04.09.2023 в 15:09
Как сообщалось ранее, Следственный комитет Республики Бурятия продолжает расследование уголовного дела в отношении жителей Окинского района в возрасте от 21 до 28 лет. Их обвиняют по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти.

Речь идет об инциденте, произошедшем 26 июля в Окинском районе. Как информировал «Номер один», в районный отдел полиции обратились представители службы безопасности добывающей компании. Они рассказали, что группа граждан незаконно добывает нефрит на территории месторождения. Для проверки сообщения в Окинский район выехали правоохранители. В результате оперативно-розыскных мероприятий группу граждан из 30 человек обнаружили на территории Оспинского месторождения нефрита.

Как отмечали в пресс-службе ведомства, при задержании некоторые из нарушителей оказали активное сопротивление, бросали камни в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, в свою очередь, применили табельное оружие.


Фото: скриншот из видео паблика ВК "Мемориал памяти военным из Бурятии"

 

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нефрит полиция следком бурятии

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