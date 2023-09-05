Происшествия 05.09.2023 в 14:08

В Бурятии мужчины во время перекура решили поймать суслика

Однако суслик был непростой – теперь мужчинам светит «уголовка»
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мужчины во время перекура решили поймать суслика

В отдел полиции Мухоршибирского района доставили двух мужчин 32 и 58 лет. На них возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Сельчан задержал инспектор природного заказника федерального значения «Алтачейский». На месте работала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что мужчины должны были помочь односельчанину с уборкой сена на участке в нескольких километрах от села: сено предстояло погрузить и вывезти. Утром 4 сентября они направились на покос вслед за жителем. А путь пролегал через особо охраняемую природную территорию.

«По словам подозреваемых, свернув с дороги, чтобы остановиться и покурить, они заметили на земле норки суслика и поставили две петли, взятые для стягивания сена на возу. Однако добыть животное не удалось: мужчины были замечены сотрудником заповедника»,

 - сообщили в МВД Бурятии.
Сельчане знали о запрете охоты на территории заказника и во всем признались. К слову, постоянного источника дохода они не имеют. Металлические силки изъяты полицейскими.

Напомним, максимальное наказание, согласно санкциям статьи о незаконной охоте на особо охраняемой территории – лишение свободы на срок до пяти лет.  


Фото: pixabay.com

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