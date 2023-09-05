Происшествия 05.09.2023 в 14:19
В Улан-Удэ разыскивают 39-летнего жителя
Мужчина вышел из дома 1 сентября и исчез
Текст: Евгения Гармаева
Полицейские разыскивают 39-летнего жителя Улан-Удэ Андрея Ушакова. Мужчина 1 сентября около 22.00 ушел из дома на улице Огуречной и до настоящего времени не вернулся.
Его приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 180 см, крупного телосложения, волосы русые.
Был одет: кофта темно-коричневого цвета, темно-зеленые брюки, коричневые кроссовки.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(9021)600-258, 8(924)390-60-60 или 102.
Фото: МВД Бурятии