Происшествия 05.09.2023 в 14:48

В Улан-Удэ полиция увезла со школьной линейки ребенка, потерявшего сознание

9-летнего мальчика доставили в ближайшую больницу (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ полиция увезла со школьной линейки ребенка, потерявшего сознание

В Улан-Удэ 1 сентября рядом со школой №52 сотрудники ГИБДД осуществляли надзор за дорожным движением. Вдруг правоохранители увидели, как со двора школы выносят ребенка без сознания. К ним подбежала женщина и попросила помочь – мама мальчика объяснила, что ее 9-летний сын потерял сознание во время линейки, и ему требуется срочная медпомощь.

Инспекторы ГИБДД Алдар Банзаракцаев и Евгений Коршунов сразу сообщили об этом в дежурную часть, оперативно оценили ситуацию и решили не дожидаться «скорой». Они посадили в машину родителей и мальчика, затем, включив специальные сигналы, помчались в больницу.

По итогу ребенка в кратчайшие сроки доставили и передали врачам. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Как рассказала после инцидента мама мальчика, все произошло очень неожиданно. Ребенок упал. Его постарались быстро вытащить из толпы.


«Нам повезло, что рядом дежурил патруль ГИББД. Хотелось бы выразить им слова благодарности – я растерялась, а ребята не растерялись, оперативно сработали. Сначала они вызвали «скорую», потом подумали, что быстрее будет самим доставить на патрульной машине, за что я им очень благодарна. В результате все хорошо, все обошлось! Ребятам большое спасибо, это достойные сыны Бурятии! Руководство, родные – все могут гордиться, 

- поблагодарила мама школьника.


Фото: скриншот из видео

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