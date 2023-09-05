В Улан-Удэ полиция увезла со школьной линейки ребенка, потерявшего сознание

В Улан-Удэ 1 сентября рядом со школой №52 сотрудники ГИБДД осуществляли надзор за дорожным движением. Вдруг правоохранители увидели, как со двора школы выносят ребенка без сознания. К ним подбежала женщина и попросила помочь – мама мальчика объяснила, что ее 9-летний сын потерял сознание во время линейки, и ему требуется срочная медпомощь.

Инспекторы ГИБДД Алдар Банзаракцаев и Евгений Коршунов сразу сообщили об этом в дежурную часть, оперативно оценили ситуацию и решили не дожидаться «скорой». Они посадили в машину родителей и мальчика, затем, включив специальные сигналы, помчались в больницу.

По итогу ребенка в кратчайшие сроки доставили и передали врачам. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Как рассказала после инцидента мама мальчика, все произошло очень неожиданно. Ребенок упал. Его постарались быстро вытащить из толпы.





