Происшествия 05.09.2023 в 17:31

В центре Улан-Удэ на проезжей части образовался «фонтан» из горячей воды

Причины выхода воды устанавливаются
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ на проезжей части образовался «фонтан» из горячей воды

Сегодня, 5 сентября, на дороге вблизи площади Революции из колодца фонтаном полилась горячая вода. Сообщения об этом опубликовали в местном паблике «Весь Улан-Удэ». Ситуацию прокомментировали в ТГК-14.

«При заполнении горячей водой участка тепломагистрали №2 в Советском районе Улан-Удэ произошел выход воды на проезжую часть из тепловой камеры, расположенной в районе пересечения улиц Ленина и Кирова. В настоящее время данный участок тепломагистрали отключен. На место выехала ремонтно-восстановительная бригада филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14»»

 - сообщили теплоэнергетики.

Причины произошедшего устанавливаются. ПАО «ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях сообщать в круглосуточную Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37.

 

Фото: скриншот из видео

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