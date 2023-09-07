В Улан-Удэ пропал 16-летний подросток

Полицейские разыскивают 16-летнего Владислава Яшина, который 3 сентября около 21.30 самовольно покинул медицинское учреждение в Советском районе. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Является уроженцем Прибайкальского района.

По имеющейся информации, последний раз подростка видели 3 сентября около 23.30 на улице Шаляпина.

Ранее уходил.

Приметы несовершеннолетнего: европейской внешности, на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост около 165 см, волосы короткие светло-русые, глаза карие.

Особые приметы: родинка справа над губой.

Был одет: спортивная кофта фирмы «Adidas» черного цвета с белыми лампасами, штаны спортивные черные с белой надписью по бокам «Puma», кроссовки серого цвета.

При наличии информации о местонахождении несовершеннолетнего просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102.







Фото: МВД Бурятии