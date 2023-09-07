В Улан-Удэ рядом со школой водитель сбил 13-летнего мальчика

Сегодня утром рядом с гимназией №14 произошло ДТП. Мужчина 1982 года рождения за рулем автомобиля «Тойота» съехал с проезжей части на тротуар и сбил 13-летнего подростка. Как сообщают в ГИБДД, предварительно, горожанин не справился с управлением. После тротуара машина врезалась в дом.

«Мальчик осматривается медицинскими работниками. Точную причину ДТП устанавливают. Обращаемся к водителям транспортных средств: подъезжая к остановкам общественного транспорта, образовательным организациям и пешеходным переходам, снижайте скорость движения и будьте за рулем предельно внимательны!»

- обратились в ГИБДД Бурятии.



К счастью, серьезных травм школьник не получил.





Фото: Номер один