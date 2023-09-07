В районе Бурятии грибники устроили лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружен один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Возгорание зафиксировали камерой видеонаблюдения системы "Лесохранитель", которые установлены практически в каждом районе республики.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожара обнаружены срезанные грибы, что говорит о нахождение в данной местности сборщиков дикоросов и нарушении ими правил пожарной безопасности. Возгорание оперативно ликвидировали. Виновников ищут.

«Очень много вопросов задают жители о снятии противопожарного режима. Но пожары возникают, и часто причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем. Люди сами нарушают правила пожарной безопасности в лесах. Продолжаем патрулировать леса, контролируем нахождение граждан в лесном массиве», - отметил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.



На утро 7 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.





Фото: Номер один