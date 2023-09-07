Прокуратура Бурятии заинтересовалась батончиками с червями в школьной столовой

Прокуратура республики организовала проверку по сообщению в СМИ о выдаче мультизлакового батончика ненадлежащего качества учащемуся на обед в школе Улан-Удэ.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства администрацией образовательного учреждения, закупщиком, производителем и поставщиком продукта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на недопущение подобных фактов обеспечения некачественной пищевой продукцией учащихся иных образовательных организаций»,

- сообщили в ведомстве.







Фото: скриншот из видео