Происшествия 07.09.2023 в 11:57
Прокуратура Бурятии заинтересовалась батончиками с червями в школьной столовой
Напомним, такое лакомство учащиеся едва не получили на обед
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура республики организовала проверку по сообщению в СМИ о выдаче мультизлакового батончика ненадлежащего качества учащемуся на обед в школе Улан-Удэ.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства администрацией образовательного учреждения, закупщиком, производителем и поставщиком продукта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на недопущение подобных фактов обеспечения некачественной пищевой продукцией учащихся иных образовательных организаций»,
- сообщили в ведомстве.
Напомним, накануне в социальных сетях распространили фотографию из столовой школы №47, на которой запечатлели живого червяка в мультизлаковом батончике. Следком Бурятии также взял инцидент на контроль.
В Улан-Удэ проверяют факт появления в школьном обеде батончиков с червями
06.09.2023 в 18:23
Фото: скриншот из видео
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