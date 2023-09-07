Происшествия 07.09.2023 в 11:57

Прокуратура Бурятии заинтересовалась батончиками с червями в школьной столовой

Напомним, такое лакомство учащиеся едва не получили на обед
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Бурятии заинтересовалась батончиками с червями в школьной столовой

Прокуратура республики организовала проверку по сообщению в СМИ о выдаче мультизлакового батончика ненадлежащего качества учащемуся на обед в школе Улан-Удэ.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства администрацией образовательного учреждения, закупщиком, производителем и поставщиком продукта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на недопущение подобных фактов обеспечения некачественной пищевой продукцией учащихся иных образовательных организаций», 

 - сообщили в ведомстве.
В Улан-Удэ проверяют факт появления в школьном обеде батончиков с червями
06.09.2023 в 18:23
Напомним, накануне в социальных сетях распространили фотографию из столовой школы №47, на которой запечатлели живого червяка в мультизлаковом батончике. Следком Бурятии также взял инцидент на контроль.



Фото: скриншот из видео

Теги
школа прокуратура столовая

Все новости

В Бурятии два человека погибли в ДТП
07.09.2023 в 12:36
Жительница Бурятии забила до смерти знакомого, оскорбившего ее сестру
07.09.2023 в 12:30
Прокуратура Бурятии заинтересовалась батончиками с червями в школьной столовой
07.09.2023 в 11:57
В районе Бурятии грибники устроили лесной пожар
07.09.2023 в 11:42
В центре Улан-Удэ раскрыто убийство в гостинице
07.09.2023 в 11:21
В Улан-Удэ растет муниципальный автопарк
07.09.2023 в 11:13
В Улан-Удэ рядом со школой водитель сбил 13-летнего мальчика
07.09.2023 в 10:59
В Бурятии водитель «Киа Бонго» погиб, совершив лобовое столкновение с грузовиком
07.09.2023 в 10:29
В Улан-Удэ 90-летняя жительница передала 300 тысяч рублей на СВО
07.09.2023 в 10:26
Бурятия запасается луком из Казахстана
07.09.2023 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Бурятии два человека погибли в ДТП
Смертельные травмы получили 60-летние водитель и пассажирка
07.09.2023 в 12:36
Жительница Бурятии забила до смерти знакомого, оскорбившего ее сестру
«Убивать не хотела»: женщина била кулаками и пинала противника по голове
07.09.2023 в 12:30
В районе Бурятии грибники устроили лесной пожар
Возгорание заметили по камерам видеонаблюдения
07.09.2023 в 11:42
В центре Улан-Удэ раскрыто убийство в гостинице
Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
07.09.2023 в 11:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru