Жительница Бурятии забила до смерти знакомого, оскорбившего ее сестру

Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент случился весной текущего года. Осужденная уронила знакомого на пол, после этого нанесла ему около 10 ударов кулаками и ногами по лицу, голове и телу. Потерпевший скончался.

«Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью и суду показала, что убивать потерпевшего не хотела, во время распития спиртного он начал оскорблять ее сестру, что ей не понравилось»,



- пояснили в ведомстве.



Приговором суда жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.





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