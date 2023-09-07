В Бурятии пропала 16-летняя девушка

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Евгению Тумашову, которая около двух часов ночи 3 августа ушла из дома в селе Субуктуй Кяхтинского района, где проживает с приёмной матерью. До настоящего времени не вернулась.

По имеющейся информации, она направилась в Улан-Удэ. 21 августа её видели на остановке «Баня» в поселке Загорск. Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила.

Её приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, волосы русые крашеные до плеч, глаза карие.

Была одета: черный спортивный костюм, кроссовки черного цвета.

При наличии какой-либо информации о местонахождении пропавшей девушки полиция просит позвонить по телефонам: 8(30142)91-2-00, 8(9024)55-21-96 или 102.





