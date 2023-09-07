Житель Бурятии облил горючей смесью и заживо сжег своего приятеля

Следователи Кяхтинского района завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего сельчанина. Его обвиняют в жестоком убийстве, совершенном общеопасным способом.

Кошмар случился 3 февраля текущего года в Кяхте. Вечером компания приятелей устроила застолье. Спустя некоторое время у обвиняемого случился конфликт с братом хозяина дома.

«В ходе ссоры обвиняемый схватил пластиковую бутылку с горючей жидкостью, облил ею противника и поджег зажигалкой. На потерпевшем загорелась одежда, также огнем была повреждена куртка находившейся рядом женщины. Помимо этого возникла опасность распространения огня по деревянным конструкциям дома, что создавало угрозу для жизни других людей. Но один из очевидцев смог потушить пламя водой из фляги»,

- рассказали в Следкоме Бурятии.



Потерпевшего госпитализировали в больницу. Спустя несколько дней в связи с тяжелым состоянием его доставили в город Улан-Удэ для продолжения лечения. Врачи больше месяца боролись за его жизнь, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался.