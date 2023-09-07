Происшествия 07.09.2023 в 17:01
В Улан-Удэ детей эвакуировали из школы
Якобы в здании нашли подозрительный предмет
Текст: Евгения Гармаева
В местных соцсетях опубликовали видеоролик, снятый поблизости со средней общеобразовательной школой №18. Как пишут в группе «Весь Улан-Удэ», детей эвакуировали из учебного заведения. По словам автора поста, в здании якобы нашли подозрительный предмет. Подробности уточняются. На месте работают правоохранительные органы.
В Росгвардии Бурятии сообщили, что полная информация об инциденте появится позднее.
Фото: скриншот из видео
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