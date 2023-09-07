В Улан-Удэ детей эвакуировали из школы

В местных соцсетях опубликовали видеоролик, снятый поблизости со средней общеобразовательной школой №18. Как пишут в группе «Весь Улан-Удэ», детей эвакуировали из учебного заведения. По словам автора поста, в здании якобы нашли подозрительный предмет. Подробности уточняются. На месте работают правоохранительные органы.

В Росгвардии Бурятии сообщили, что полная информация об инциденте появится позднее.





Фото: скриншот из видео