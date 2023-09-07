В Улан-Удэ огнеборцы на пожаре эвакуировали ребенка

Сегодня, 7 сентября, в столице Бурятии произошел пожар в многоквартирном доме на бульваре Карла Маркса. На момент прибытия пожарных горел компьютерный стол в одном из помещений «коммуналки» на четвертом этаже.

«Из соседней комнаты огнеборцами оперативно был эвакуирован несовершеннолетний ребенок. 8 минут понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 2 кв.м. Всего в тушении было задействовано 20 человек личного состава и 6 единиц техники. На месте работало звено газодымозащитной службы», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причина пожара устанавливается.









Фото: МЧС Бурятии