Происшествия 07.09.2023 в 17:59
В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали школу
Информация о подозрительном предмете не подтвердилась
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня со средней общеобразовательной школы №18 пришлось эвакуировать школьников.
Как сообщал «Номер один», в местных соцсетях опубликовали видеоролик, снятый поблизости со средней общеобразовательной школой №18. Как писали в соцсетях, детей эвакуировали из учебного заведения. По словам автора поста, в здании якобы нашли подозрительный предмет.Информация не подтвердилась.
В Улан-Удэ детей эвакуировали из школы
07.09.2023 в 17:01
Сообщение о минировании оказалось ложным.
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, проведена эвакуация учащихся и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили»,
- рассказали в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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