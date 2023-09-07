В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали школу

Сегодня со средней общеобразовательной школы №18 пришлось эвакуировать школьников.

Информация не подтвердилась.

Как сообщал «Номер один», в местных соцсетях опубликовали видеоролик, снятый поблизости со средней общеобразовательной школой №18. Как писали в соцсетях, детей эвакуировали из учебного заведения. По словам автора поста, в здании якобы нашли подозрительный предмет.





«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, проведена эвакуация учащихся и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили»,

- рассказали в Росгвардии Бурятии.



Сообщение о минировании оказалось ложным.





Фото: Росгвардия Бурятии