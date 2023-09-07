Происшествия 07.09.2023 в 17:59

В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали школу

Информация о подозрительном предмете не подтвердилась
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали школу

Сегодня со средней общеобразовательной школы №18 пришлось эвакуировать школьников.

В Улан-Удэ детей эвакуировали из школы
07.09.2023 в 17:01
Как сообщал «Номер один», в местных соцсетях опубликовали видеоролик, снятый поблизости со средней общеобразовательной школой №18. Как писали в соцсетях, детей эвакуировали из учебного заведения. По словам автора поста, в здании якобы нашли подозрительный предмет.Информация не подтвердилась.


«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, проведена эвакуация учащихся и персонала. Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили»,

  - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Сообщение о минировании оказалось ложным.



Фото: Росгвардия Бурятии 

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