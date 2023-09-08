В Улан-Удэ с экс-полицейских взыскали миллион за изнасилованного бутылкой парня

Октябрьский районный суд в Улан-Удэ удовлетворил иск улан-удэнца к МВД. Министерство выплатило парню в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей. Выплаченный миллион ведомство решило взыскать с трех своих бывших сотрудников, издевавшихся над парнем и сейчас отбывающих срок в колонии строгого режима.В июле 2020 года 17-летний улан-удэнец Денис (имя изменено) прогуливался по ул. Бабушкина. Он направлялся к одному из бараков, где собирался встретиться с друзьями. Попасть в комнату к друзьям через дверь не получилось, и тогда он решил поговорить с ними через окно. Для этого взобрался на второй этаж барака, но тут снизу его окликнули мужчины и потребовали спуститься. Денис слез, полицейские спросили, зачем он полез к окну.Подросток попытался объяснить, что просто хотел позвать друзей, но оперативники скрутили его, посадили в машину и повезли в отдел полиции №2 Улан-Удэ. Там трое полицейских стали допрашивать Дениса и требовать, чтобы он признался в попытке кражи. Паренек отказался. Тогда его избили и снова предложили во всем «сознаться по-хорошему».Когда сотрудники полиции узнали, что задержанный – несовершеннолетний и они нарушили закон, проведя допрос в отсутствие законного представителя ребенка, то решили сломать парня. Дениса повалили на пол, связали его руки и ноги, а потом совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Это зверство снимали на камеру – полицейские были уверены в том, что подросток после случившегося замкнется в себе и никому не расскажет о случившемся в отделе.Затем парня отпустили и он пошел домой. Там он рассказал о произошедшем своей старшей сестре, являвшейся его опекуном. Девушка отвезла брата в больницу, где у парня диагностировали разрыв прямой кишки. Об этом сразу сообщили в полицию, сестра написала заявление в региональное Управление СКР.Вскоре троих полицейских отстранили от службы и в отношении них возбудили дело по статьям 132 (насильственные действия сексуального характера) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Позднее их уволили из полиции.К расследованию уголовного дела подключились сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Они прибыли в Улан-Удэ для проведения служебных разбирательств почти сразу. В ходе предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу, после чего участники дела ознакомились с материалами. Весной 2021 года дело ушло в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.15 сентября 2021 года Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывших полицейских из отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ.Все фигуранты дела признаны виновными. Двое из них получили 9,5 года и девять лет колонии строгого режима, третий – 5,5 года колонии общего режима c лишeниeм пpaвa зaнимaть дoлжнocти, cвязaнныe c ocyщecтвлeниeм фyнкций пpeдcтaвитeля влacти в пpaвooxpaнитeльныx opгaнax, нa paзличныe cpoки.Полицейские пытались оспорить приговор в Верховном суде, но апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе.После вынесения приговора потерпевший, ставший к тому времени совершеннолетним, заявил гражданский иск к своим обидчикам. Молодой человек требовал возместить компенсацию морального вреда с МВД и минфина республики. Дело рассматривалось долго, но в итоге парень получил миллион рублей, который ему выплатило МВД.«Преступные действия повлекли за собой причинение ущерба МВД России в виде взысканной решением суда и выплаченной суммы компенсации морального вреда в размере 1 000 000 (один миллион) рублей и судебных расходов в размере 37 490 (тридцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей. В этой связи МВД взыскать указанную сумму с ответчиков в порядке регресса», - следует из материалов дела.Суд принял во внимание, что поскольку ответчики являются непосредственными причинителями вреда потерпевшему, то они и должны возмещать моральный ущерб.Октябрьский районный суд решил исковые требования МВД удовлетворить и взыскать с осужденных солидарно в пользу Министерства внутренних дел РФ в порядке регресса 1 037 490 рублей.Решение в законную силу пока не вступило, у осужденных еще есть время для подачи апелляционной жалобы.Фото: «Номер один»