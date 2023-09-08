Происшествия 08.09.2023 в 10:08
В Бурятии посреди ночи медведи ломились в жилой дом
Жителей предупреждают об угрозе
Текст: Евгения Гармаева
В Северо-Байкальском районе предупреждают об угрозе от медведей, выходящих в жилые массивы. Как сообщили в группе «Северобайкальке-инфо 24/7», хозяева тайги периодически появляются в местном садово-огородническом товариществе «Железнодорожник».
Эту информацию передали в ЕДДС, а затем направили в МВД и в Бурприроднадзор.
«Вчера ночью около 24:00 по ул. Лиственная медведица с медвежатами ломилась в дом»,
- сообщили 7 сентября жители.
«Земляки, будьте бдительны!»,
- обращаются в группе.
Фото: pixabay.com
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