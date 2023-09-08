Происшествия 08.09.2023 в 10:08

В Бурятии посреди ночи медведи ломились в жилой дом

Жителей предупреждают об угрозе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии посреди ночи медведи ломились в жилой дом

В Северо-Байкальском районе предупреждают об угрозе от медведей, выходящих в жилые массивы. Как сообщили в группе «Северобайкальке-инфо 24/7», хозяева тайги периодически появляются в местном садово-огородническом товариществе «Железнодорожник».

«Вчера ночью около 24:00 по ул. Лиственная медведица с медвежатами ломилась в дом», 

- сообщили 7 сентября жители.
Эту информацию передали в ЕДДС, а затем направили в МВД и в Бурприроднадзор.

«Земляки, будьте бдительны!»,

 - обращаются в группе.



Фото: pixabay.com

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