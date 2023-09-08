В Бурятии посреди ночи медведи ломились в жилой дом

В Северо-Байкальском районе предупреждают об угрозе от медведей, выходящих в жилые массивы. Как сообщили в группе «Северобайкальке-инфо 24/7», хозяева тайги периодически появляются в местном садово-огородническом товариществе «Железнодорожник».

«Вчера ночью около 24:00 по ул. Лиственная медведица с медвежатами ломилась в дом»,

- сообщили 7 сентября жители.



Эту информацию передали в ЕДДС, а затем направили в МВД и в Бурприроднадзор.