Происшествия 08.09.2023 в 10:50

14-летнюю школьницу из Бурятии вновь объявили в федеральный розыск

Подросток могла уехать на фуре в Новосибирскую область
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Текст: Евгения Гармаева
14-летнюю школьницу из Бурятии вновь объявили в федеральный розыск

МВД по Республике Бурятия разыскивает 14-летнюю несовершеннолетнюю Веронику Максимову, которая 23 августа ушла из дома в Прибайкальском районе, селе Еловка. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Особые приметы: на носу шрамы (от ветрянки).

Была одета: черные штаны-парашюты, клетчатая рубашка серо-белого цвета, черно-белые кроссовки.

При себе имела: рюкзак темного цвета. 


По полученным полицией сведениям, разыскиваемая могла выехать на фуре в Новосибирскую область. Как отметили в полиции, в январе текущего года несовершеннолетняя уже уходила из дома и была найдена полицейскими в городе Челябинск. 

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)41-66-66, 29-50-61, 21-50-68 или 8-950-397-58-15


Фото: МВД Бурятии
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