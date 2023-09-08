В Бурятии во время похорон загорелся автомобиль

7 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании автомобиля «УАЗ-2206» в селе Шимки Тункинского района Бурятии. Машина медленно ехала в траурной колонне на похоронах. Внезапно водитель почувствовал запах бензина. Он сразу же остановился на обочине, открыл капот и обнаружил возгорание.«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной части 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел изнутри. Чтобы его потушить, потребовалось 2 минуты. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации транспортных средств.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС