Происшествия 08.09.2023 в 10:53
В Бурятии во время похорон загорелся автомобиль
К счастью, в происшествии никто не пострадал
Текст: Константин Воронов
7 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании автомобиля «УАЗ-2206» в селе Шимки Тункинского района Бурятии. Машина медленно ехала в траурной колонне на похоронах. Внезапно водитель почувствовал запах бензина. Он сразу же остановился на обочине, открыл капот и обнаружил возгорание.
«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной части 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел изнутри. Чтобы его потушить, потребовалось 2 минуты. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации транспортных средств.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной части 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел изнутри. Чтобы его потушить, потребовалось 2 минуты. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации транспортных средств.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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