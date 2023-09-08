Происшествия 08.09.2023 в 10:53

В Бурятии во время похорон загорелся автомобиль

К счастью, в происшествии никто не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии во время похорон загорелся автомобиль
7 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании автомобиля «УАЗ-2206» в селе Шимки Тункинского района Бурятии. Машина медленно ехала в траурной колонне на похоронах. Внезапно водитель почувствовал запах бензина. Он сразу же остановился на обочине, открыл капот и обнаружил возгорание.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарной части 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел изнутри. Чтобы его потушить, потребовалось 2 минуты. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации транспортных средств.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 6 по 12 сентября

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