В лесах Бурятии заблудились два жителя
В лесных массивах республики продолжают поиски двух пропавших жителей. Первый мужчина пропал 5 сентября в Джидинском районе. Житель 1987 года рождения 4 сентября ушел в неизвестном направлении от лагеря в местности «Тулон», и больше его никто не видел.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 5,5 км² лестного массива, троп, дорог и 4 зимовья.
А накануне, 7 сентября, бурятские поисковики выехали на подмогу в Кабанский район. Там ищут сельчанина 1977 года рождения, который ушел с лесоделяны в лес аж 28 августа. Ранее в поисках пропавшего мужчины были задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Всего, за время поисковых работ, спасателями БРПСС и БПСО было обследовано 14 км² лесного массива, тропы и дороги протяженностью 140 км. Мужчины не найдены. Поисковые работы продолжаются»,
- отметили в агентстве ГО и ЧС Бурятии.
Фото: Номер один