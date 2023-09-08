В лесах Бурятии заблудились два жителя

В лесных массивах республики продолжают поиски двух пропавших жителей. Первый мужчина пропал 5 сентября в Джидинском районе. Житель 1987 года рождения 4 сентября ушел в неизвестном направлении от лагеря в местности «Тулон», и больше его никто не видел.

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 5,5 км² лестного массива, троп, дорог и 4 зимовья.

А накануне, 7 сентября, бурятские поисковики выехали на подмогу в Кабанский район. Там ищут сельчанина 1977 года рождения, который ушел с лесоделяны в лес аж 28 августа. Ранее в поисках пропавшего мужчины были задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.