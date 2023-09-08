Происшествия 08.09.2023 в 15:27

В Бурятии девушка «обчистила» 42-летнего пьяного ухажера из бара

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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии девушка «обчистила» 42-летнего пьяного ухажера из бара

Вечером 26 августа двое мужчин решили пропустить по стаканчику в одном из улан-удэнских баров. К ним подсела молодая девушка. После недолгого общения 42-летний житель предложил новой знакомой уединиться. Все это привело улан-удэнца в местное управление МВД.

«Заказав такси, пара направилась в гостиницу. Однако, когда машина уже подъехала к отелю, малознакомая гражданка выхватила телефон из кармана брюк изрядно выпившего мужчины и выбежала из салона. Пока потерпевший решал возникший у водителя вопрос оплаты поездки, злоумышленница скрылась из вида»,

 - сообщили в пресс-службе ведомства.
Вскоре правоохранители установили личность и задержали воровку. Ею оказалась 29-летняя жительница села Иволгинск. Она призналась в содеянном и вернула телефон. По её словам, гаджет она планировала продать. Выяснилось,что подозреваемая уже трижды была осуждена за имущественные преступления и один раз – за мошенничество. Более того, несколько лет назад она отбывала наказание в исправительном учреждении. Постоянного источника дохода не имеет.

Теперь горе-соблазнительницу ждут разбирательства по уголовному делу о грабеже. Ведется дознание.   

Фото: Номер один

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алкоголь грабеж

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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