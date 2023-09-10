Происшествия 10.09.2023 в 11:48

Жители Бурятии за неделю отдали интернет-мошенникам 23 миллиона рублей

От аферистов пострадали 42 человека
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Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии за неделю отдали интернет-мошенникам 23 миллиона рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 8 сентября 2023 года стали уже 1 715 жителей республики. Из них 42 человека пострадали за последнюю неделю, сообщают в МВД Бурятии. Причиненный ущерб составил 436 млн рублей, из которых 23 млн рублей преступники украли за последнюю неделю.

Так, жительница Улан-Удэ с целью получения денежного дохода на инвестициях зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными.

«Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на указанный им банковский счет для дальнейшего получения прибыли. Требования злоумышленника потерпевшая выполнила, оформила в одном из банков кредит и перевела на указанный им счет 3,8 млн рублей, которые поступили в распоряжение мошенника», 

 - рассказали в МВД Бурятии.

Жителей просят быть бдительными и учитывать, что преступники используют страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывают потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обменивают товары через Интернет-сайты, представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями инвестиционных компаний и т.д.


Фото: Номер один

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с 6 по 12 сентября

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