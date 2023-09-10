В Бурятии распространяют фейки о ходе выборов

Недобросовестные каналы и паблики распространяют ложную информацию о том, как проходят выборы в Бурятии, предупреждают в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии. К примеру, в одном из таких пабликов сообщается, что якобы на участках 52 и 12 наблюдается увеличение количества пьяных избирателей. А также, что «идет массовое спаивание и все записано на видеокамеры». И даже будто бы возбуждено уголовное делопроизводство на одного из кандидатов. Это не соответствует действительности.

«Как руководитель центра общественного наблюдения Общественной палаты заявляю, что этой фейк. Никаких сообщений о подобных инцидентах нам не поступало»,

- сообщила Татьяна Думнова.



то далеко не единственная информация подобного рода. В день выборов традиционно появляются недобросовестные источники, которые намеренно вводят избирателей в заблуждение. Как прокомментировала "Номер один" Татьяна Думнова, фейковый аккаунт, с которого была опубликована недостоверная информация, продолжает генерировать разного рода фейки. Сейчас решается вопрос по привлечению виновных в распространении ложной информации к ответственности.





Фото: Номер один