Происшествия 11.09.2023 в 09:13

В Улан-Удэ горел автомобиль

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ горел автомобиль
Ранним утром 10 сентября в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Солнечная в Улан-Удэ.

«На момент прибытия пожарных горел легковой автомобиль в гараже. Уже через семь минут возгорание было ликвидировано. В результате пожара поврежден моторный отсек и кузов автомобиля, повреждены стены и потолок гаража. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.

Фото: МЧС Бурятии
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