В Улан-Удэ горел автомобиль

Ранним утром 10 сентября в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Солнечная в Улан-Удэ.«На момент прибытия пожарных горел легковой автомобиль в гараже. Уже через семь минут возгорание было ликвидировано. В результате пожара поврежден моторный отсек и кузов автомобиля, повреждены стены и потолок гаража. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.Фото: МЧС Бурятии