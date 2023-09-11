Происшествия 11.09.2023 в 11:28

В Бурятии введут штрафы за выезд на слабый лед

Предполагается дополнить республиканский закон "Об административных нарушениях"
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии введут штрафы за выезд на слабый лед

В ближайшее время республиканские власти планируют ввести новое административное наказание. Провинившихся будут наказывать за выезд на лед в запретительный период. Это должно снизить число людей, которые рискуют жизнью, передвигаясь по льду водоемов, когда тот еще не приобрел нормальную крепость, прочность или уже утратил ее.

 Размер будущих штрафов пока не определен, но в соседних регионах России он колеблется от 500 рублей до 5000 рублей. Периоды, которые будут являться запретительными, установят в разных муниципалитетах разные, в зависимости от климата.

 В Бурятии ближайший слабый лед начнет появляться на реках с середины октября (под него обычно проваливаются детии), а на Байкале с конца декабря (под него чаще всего проваливаются взрослые - рыбаки и автомобилисты).


Фото: Номер один

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