В Бурятии резко выросло число утонувших детей

Спасатели Бурятии подвели итоги летнего купального сезона, который начался 1 июня. Общее количество происшествий на водоемах республики составило 30. Это на восемь инцидентов меньше, чем летом прошлого года.Число утонувших тоже заметно упало – до 23 (год назад их было 36). Однако среди погибших сразу семь детей. Это значительно больше, чем летом 2022 года, когда утонуло пятеро детей. Данный факт тревожит и спасателей, и власти. После того, как в карьере в Истоке Иволгинского района утонули двое детей, его пришлось огородить, чтобы исключить легкий доступ к воде. Также там организовали дежурство, которое к настоящему моменту снято.Сейчас власти думают, каким образом на злополучном карьере обустроить место для отдыха. Но появится ли оно там, сказать пока сложно.Спасатели проводили активную профилактическую работу. Состоялось свыше 4000 бесед с жителями Бурятии. Также в детских учреждениях прошли встречи с десятками тысяч ребятишек. Было осуществлено 156 контрольных выходов на водоемы республики.На почти миллионную республику этим летом работали всего пять пляжей. В будущем году их должно стать больше. Как известно, ряд бурятских предпринимателей выиграл гранты на создание пляжной инфраструктуры. Так что ожидается, что в 2024 году в республике отдыхающих примут как минимум 10-15 достойных пляжей.Фото: МЧС Бурятии