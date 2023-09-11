Происшествия 11.09.2023 в 11:49
В Бурятии резко выросло число утонувших детей
Карьер в иволгинском Истоке пришлось даже огородить
Текст: Петр Санжиев
Спасатели Бурятии подвели итоги летнего купального сезона, который начался 1 июня. Общее количество происшествий на водоемах республики составило 30. Это на восемь инцидентов меньше, чем летом прошлого года.
Число утонувших тоже заметно упало – до 23 (год назад их было 36). Однако среди погибших сразу семь детей. Это значительно больше, чем летом 2022 года, когда утонуло пятеро детей. Данный факт тревожит и спасателей, и власти. После того, как в карьере в Истоке Иволгинского района утонули двое детей, его пришлось огородить, чтобы исключить легкий доступ к воде. Также там организовали дежурство, которое к настоящему моменту снято.
Сейчас власти думают, каким образом на злополучном карьере обустроить место для отдыха. Но появится ли оно там, сказать пока сложно.
Спасатели проводили активную профилактическую работу. Состоялось свыше 4000 бесед с жителями Бурятии. Также в детских учреждениях прошли встречи с десятками тысяч ребятишек. Было осуществлено 156 контрольных выходов на водоемы республики.
На почти миллионную республику этим летом работали всего пять пляжей. В будущем году их должно стать больше. Как известно, ряд бурятских предпринимателей выиграл гранты на создание пляжной инфраструктуры. Так что ожидается, что в 2024 году в республике отдыхающих примут как минимум 10-15 достойных пляжей.
Фото: МЧС Бурятии
Число утонувших тоже заметно упало – до 23 (год назад их было 36). Однако среди погибших сразу семь детей. Это значительно больше, чем летом 2022 года, когда утонуло пятеро детей. Данный факт тревожит и спасателей, и власти. После того, как в карьере в Истоке Иволгинского района утонули двое детей, его пришлось огородить, чтобы исключить легкий доступ к воде. Также там организовали дежурство, которое к настоящему моменту снято.
Сейчас власти думают, каким образом на злополучном карьере обустроить место для отдыха. Но появится ли оно там, сказать пока сложно.
Спасатели проводили активную профилактическую работу. Состоялось свыше 4000 бесед с жителями Бурятии. Также в детских учреждениях прошли встречи с десятками тысяч ребятишек. Было осуществлено 156 контрольных выходов на водоемы республики.
На почти миллионную республику этим летом работали всего пять пляжей. В будущем году их должно стать больше. Как известно, ряд бурятских предпринимателей выиграл гранты на создание пляжной инфраструктуры. Так что ожидается, что в 2024 году в республике отдыхающих примут как минимум 10-15 достойных пляжей.
Фото: МЧС Бурятии