В Бурятии из-за утечки газа сгорел жилой дом

В субботу утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в местности Хундуй вблизи села Ульдурга Еравнинского района.«На момент прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнём. Для ликвидации очага возгорания потребовалось более 40 минут. В результате пожара жилой дом полностью сгорел на площади 30 кв.м. На момент возгорания внутри помещения находилось 2 человека, они не пострадали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС