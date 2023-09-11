Происшествия 11.09.2023 в 13:53

В Бурятии из-за утечки газа сгорел жилой дом

Огонь полностью уничтожил строение
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за утечки газа сгорел жилой дом
В субботу утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в местности Хундуй вблизи села Ульдурга Еравнинского района.

«На момент прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнём. Для ликвидации очага возгорания потребовалось более 40 минут. В результате пожара жилой дом полностью сгорел на площади 30 кв.м. На момент возгорания внутри помещения находилось 2 человека, они не пострадали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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