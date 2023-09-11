У жителя Бурятии сгорел «Лексус»

Ночью 10 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Багдарин Баунтовского района. На вызов направились огнеборцы 14-й пожарной части 21-го Баунтовского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных горел автомобиль Lexus «RX-300», очаг возгорания был потушен за 15 минут. В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие верхней части капота и боковых крыльев на общей площади 2 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причина пожара сейчас устанавливаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС