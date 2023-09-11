Происшествия 11.09.2023 в 15:42

У жителя Бурятии сгорел «Лексус»

Причина возгорания пока не установлена
A- A+
Текст: Константин Воронов
У жителя Бурятии сгорел «Лексус»
Ночью 10 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Багдарин Баунтовского района. На вызов направились огнеборцы 14-й пожарной части 21-го Баунтовского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных горел автомобиль Lexus «RX-300», очаг возгорания был потушен за 15 минут. В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие верхней части капота и боковых крыльев на общей площади 2 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина пожара сейчас устанавливаются.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

В столице Бурятии преподавателя детской школы творчества обвинили в педофилии
11.09.2023 в 15:46
У жителя Бурятии сгорел «Лексус»
11.09.2023 в 15:42
Улан-Удэ примет гигантскую выставку картин с Дальнего Востока
11.09.2023 в 15:33
На ВСЖД количество случаев травмирования несовершеннолетних сократилось на 70%
11.09.2023 в 15:26
Жительница Бурятии взяла кредит по копии чужого паспорта
11.09.2023 в 15:08
В Бурятии из-за утечки газа сгорел жилой дом
11.09.2023 в 13:53
В Улан-Удэ хитрый хаски сам запрыгнул в машину к волонтерам
11.09.2023 в 13:46
В Улан-Удэ уволенный автомойщик угнал «Волгу» у знакомой
11.09.2023 в 13:43
Юлия Михалкова будет прибираться на Священном море в Бурятии
11.09.2023 в 12:14
Медиков Бурятии беспокоит большое количество женщин с раком молочной железы
11.09.2023 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В столице Бурятии преподавателя детской школы творчества обвинили в педофилии
По словам 11-летней девочки, педагог домогался её перед линейкой 1 сентября
11.09.2023 в 15:46
На ВСЖД количество случаев травмирования несовершеннолетних сократилось на 70%
Этого удалось достичь благодаря профилактической работе железнодорожников и транспортных полицейских
11.09.2023 в 15:26
Жительница Бурятии взяла кредит по копии чужого паспорта
Кредит регулярно платила, но уголовного дела за мошенничество это не отменяет

11.09.2023 в 15:08
В Бурятии из-за утечки газа сгорел жилой дом
Огонь полностью уничтожил строение
11.09.2023 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru