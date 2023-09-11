Происшествия 11.09.2023 в 15:42
У жителя Бурятии сгорел «Лексус»
Причина возгорания пока не установлена
Текст: Константин Воронов
Ночью 10 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Багдарин Баунтовского района. На вызов направились огнеборцы 14-й пожарной части 21-го Баунтовского отряда ГПС РБ.
«На момент прибытия пожарных горел автомобиль Lexus «RX-300», очаг возгорания был потушен за 15 минут. В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие верхней части капота и боковых крыльев на общей площади 2 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара сейчас устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных горел автомобиль Lexus «RX-300», очаг возгорания был потушен за 15 минут. В результате пожара уничтожен моторный отсек автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие верхней части капота и боковых крыльев на общей площади 2 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара сейчас устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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