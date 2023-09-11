Происшествия 11.09.2023 в 15:46

В столице Бурятии преподавателя детской школы творчества обвинили в педофилии

По словам 11-летней девочки, педагог домогался её перед линейкой 1 сентября
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Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии преподавателя детской школы творчества обвинили в педофилии

В местных социальных сетях сообщили о конфликтной ситуации. Как информирует telegram-канал Baza, все случилось 1 сентября. Маша (имя изменено) пришла на праздничную линейку в Детскую школу искусств.

«Как рассказала девочка, там ещё до торжества её приметил 65-летний преподаватель, который предложил «посмотреть новый класс». Но дальше, со слов Маши, педагог вдруг резко изменился — едва они остались наедине, он начал трогать ученицу и даже попытался её поцеловать»,

- сообщает Baza.
Девочке всё-таки удалось вырваться, а уже дома она поведала о произошедшем маме. В итоге женщина сообщила о наклонностях преподавателя в полицию, и вскоре его отправили под арест. Правда, сам учитель обвинения категорически отрицает — он считает, что Маша всё попросту выдумала.

Теперь педагогу светит до 20 лет колонии. При этом в школе новости о его уголовном деле стали полной неожиданностью — учителя уверяют, что Николай довольно общительный преподаватель, но ничего подозрительного за ним никогда не наблюдалось.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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