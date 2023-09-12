В Улан-Удэ пьяный водитель легковушки протаранил маршрутку

ДТП произошло вечером 11 сентября на ул. Иволгинской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» в районе дома №13 совершил столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато».«В результате аварии 6 пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, осмотрены медицинскими работниками. После оказания помощи они отпущены домой», - рассказали в Госавтоинспекции.Как уточнили в ГИБДД, водитель «Тойоты» был пьян.Фото: ГИБДД Бурятии