Происшествия 12.09.2023 в 10:38

В Улан-Удэ пьяный водитель легковушки протаранил маршрутку

Нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель легковушки протаранил маршрутку
ДТП произошло вечером 11 сентября на ул. Иволгинской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» в районе дома №13 совершил столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато».

«В результате аварии 6 пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, осмотрены медицинскими работниками. После оказания помощи они отпущены домой», - рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГИБДД, водитель «Тойоты» был пьян.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Пожилым жителям Бурятии помогают более 120 сиделок
12.09.2023 в 11:41
В Бурятии водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
12.09.2023 в 11:06
В Бурятии матери восьмерых детей помогли устроить дочь в школу
12.09.2023 в 10:56
В Улан-Удэ пьяный водитель легковушки протаранил маршрутку
12.09.2023 в 10:38
В Улан-Удэ дорожники закатали ливневку под асфальт
12.09.2023 в 10:26
Южное побережье Байкала чистят от древесного хлама
12.09.2023 в 10:25
Газпром и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
12.09.2023 в 10:06
Аэропорт «Байкал» включили в ТОР
12.09.2023 в 09:52
Власти Бурятии обещают полностью отремонтировать дорогу до села Сосново-Озерское
12.09.2023 в 09:31
В Улан-Удэ приставы помогли горожанке вернуть деньги за комнату в общаге
12.09.2023 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Бурятии водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
15-летнюю девочку доставили в больницу
12.09.2023 в 11:06
Зашла в лифт — и исчезла навсегда
Четырнадцать лет назад в Новосибирске бесследно пропала Ирина Сафонова
11.09.2023 в 17:46
В Бурятии 19-летний сельчанин жестоко убил 51-летнего собутыльника
Злоумышленник ударил хозяина дома клинком  в бедро, после добивал палкой
11.09.2023 в 16:28
В столице Бурятии преподавателя детской школы творчества обвинили в педофилии
По словам 11-летней девочки, педагог домогался её перед линейкой 1 сентября
11.09.2023 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru