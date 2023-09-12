Происшествия 12.09.2023 в 11:06
В Бурятии водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
15-летнюю девочку доставили в больницу
Текст: Евгения Гармаева
11 сентября в Кяхте 68-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил школьницу, сообщает «Кяхта-инфо 24/7» со ссылкой на ГИБДД Бурятии.
«В результате ДТП 15-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение»,
- пишут в группе.
Водителей призывают соблюдать осторожность.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»