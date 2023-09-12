Происшествия 12.09.2023 в 11:06

В Бурятии водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

15-летнюю девочку доставили в больницу
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

11 сентября в Кяхте 68-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил школьницу, сообщает «Кяхта-инфо 24/7» со ссылкой на ГИБДД Бурятии.

«В результате ДТП 15-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение»,

 - пишут в группе.

Водителей призывают соблюдать осторожность.

 

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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