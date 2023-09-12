В Бурятии водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

11 сентября в Кяхте 68-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил школьницу, сообщает «Кяхта-инфо 24/7» со ссылкой на ГИБДД Бурятии.

«В результате ДТП 15-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение»,

- пишут в группе.



Водителей призывают соблюдать осторожность.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»