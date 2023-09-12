Происшествия 12.09.2023 в 11:51

В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить инспектора ГИБДД

Теперь женщине грозит уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить инспектора ГИБДД
Ночью 10 сентября на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота» под управлением 45-летней женщины. В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от дамы запах алкоголя и предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения.

«В ходе составления административного протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП горожанка стала предлагать инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершения ею правонарушения и предложила за это взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться для женщины уголовным делом», - рассказали в МВД Бурятии.

Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупции передан в следственные органы для принятия правового решения.

Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Для пресечения коррупционных правонарушений патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.

Фото: «Номер один»
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пьяные водители взятка

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с 6 по 12 сентября

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