В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить инспектора ГИБДД

Ночью 10 сентября на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота» под управлением 45-летней женщины. В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от дамы запах алкоголя и предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения.«В ходе составления административного протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП горожанка стала предлагать инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершения ею правонарушения и предложила за это взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили, что попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться для женщины уголовным делом», - рассказали в МВД Бурятии.Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупции передан в следственные органы для принятия правового решения.Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Для пресечения коррупционных правонарушений патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.Фото: «Номер один»