В Улан-Удэ «Хонда» перевернулась после столкновения с «Нивой»

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда», выезжая с ул. Красной Звёзды, совершил столкновение с автомашиной «Нива». В результате ДТП иномарка перевернулась. В аварии травмы получила 77-летняя пассажирка отечественного автомобиля», - рассказали в Госавтоинспекции.









В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на ул. Бабушкина.Фото: ГИБДД Бурятии