Происшествия 12.09.2023 в 12:27
В Улан-Удэ «Хонда» перевернулась после столкновения с «Нивой»
В аварии пострадала пожилая женщина
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на ул. Бабушкина.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда», выезжая с ул. Красной Звёзды, совершил столкновение с автомашиной «Нива». В результате ДТП иномарка перевернулась. В аварии травмы получила 77-летняя пассажирка отечественного автомобиля», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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