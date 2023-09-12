В районе Бурятии из-за короткого замыкания воспламенился жилой дом

11 сентября огнеборцам сообщили, что в посёлке Нижнеангарск, Северо-Байкальского района произошёл пожар в частном доме.



На момент прибытия пожарных огонь охватил помещение котельной и прихожую, распространился на чердачное помещение жилого дома. Личному составу потребовалось 15 минут для ликвидации пожара.

«В результате возгорания были уничтожены помещения котельной и прихожей на общей площади 28 квадратных метров, повреждено чердачное помещение дома на площади 120 кв.м. Пострадавших нет: собственница находилась дома в момент возгорания помещения котельной, обнаружив огонь, она самостоятельно эвакуировалась и незамедлительно вызвала пожарных»,

- сообщают в агентстве ГО и ЧС.



Для тушения пожара задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание внутренней электропроводки в котельной (кабель проходил внутри потолочного перекрытия), пристроенной к дому.