Происшествия 12.09.2023 в 13:17

В районе Бурятии из-за короткого замыкания воспламенился жилой дом

Хозяйка дома успела выбежать на улицу
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии из-за короткого замыкания воспламенился жилой дом

11 сентября огнеборцам сообщили, что в посёлке Нижнеангарск, Северо-Байкальского района произошёл пожар в частном доме.

На момент прибытия пожарных огонь охватил помещение котельной и прихожую, распространился на чердачное помещение жилого дома. Личному составу потребовалось 15 минут для ликвидации пожара.

«В результате возгорания были уничтожены помещения котельной и прихожей на общей площади 28 квадратных метров, повреждено чердачное помещение дома на площади 120 кв.м. Пострадавших нет: собственница находилась дома в момент возгорания помещения котельной, обнаружив огонь, она самостоятельно эвакуировалась и незамедлительно вызвала пожарных», 

- сообщают в агентстве ГО и ЧС.
Для тушения пожара задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание внутренней электропроводки в котельной (кабель проходил внутри потолочного перекрытия), пристроенной к дому.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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